Det ska enligt räddningstjänsten röra sig om en längre sträcka på cirka 7,5 kilometer med punktbränder.

Banverket misstänker att det kan vara bromsfel på ett tåg som orsakat bränderna.

Enligt Trafikverket så är räddningstjänstens prognos för släckningsarbetet att man ska vara klar till klockan 12.

Stationer där tågtrafiken påverkas:

Stockholm C, Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad, Nyköping C, Kolmården och Norrköping C.

Texten uppdateras