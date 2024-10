Bris: Så ska det ökade grova våldet bland barn stoppas

SVT Nyheter har tidigare berättat om att ungas samtal till Bris om kriminalitet nästan dubblerats under sommaren 2024 jämfört med samma period förra året. Totalt sett är samtalen om kriminalitet en liten andel av de totala antalet hjälpsamtal, men ökningen är stor. Under sommaren 2024 fick Bris 127 samtal om kriminalitet, jämfört med 67 samtal under samma period 2023.

Nätverksträff i Norrköping

Under torsdagen anordnade Bris en nätverksträff i Norrköping med fokus på jämlika uppväxtvillkor för barn med våld i sin närmiljö. Ett av ämnena som togs upp var hur barn påverkas av gängkriminalitet och vad som är viktigt att ha med sig i arbetet framåt.

För två år sedan släppte en stor rapport som pekade på att barnens perspektiv saknas i den aktuella debatten om otrygghet, dödsskjutningar och gängkriminalitet. Trots det ser Bris socionom Juliette Eissa ljust på framtiden. Hör mer i klippet ovan.