Coronaviruset: Så förbereder sig Region Östergötland

SVT Nyheter Öst ringde upp biträdande smittskyddsläkare Magnus Roberg för att få reda på det senaste när det gäller Coronaviruset.

Hur arbetar ni just nu?

– Vi sitter framför allt i telefon i dagarna i ända. Det är många olika delprojekt som ska på plats. Det handlar bland annat om provtagningskapacitet, rådgivning och att få igång andra enheter. Sedan har vi nära kontakt med Folkhälsomyndigheten, säger Magnus Roberg.

Har ni några åtgärder planerade i närtid?

– Inte på det sättet. Utan det handlar om provtagningskapacitet och att vi får mycket frågor. Det är långt ifrån alla som ringer som är sjuka. Just nu handlar det mycket om handläggningsfrågor.

Påverkar det nya fallet i Göteborg på något sätt?

– Egentligen inte. Det var mer eller mindre väntat att det skulle komma, det var mer en fråga om var. Det kommer se ut här som det har gjort i de flesta andra länder, att det dyker upp ströfall.

Hur resonerar ni kring resor?

– Vi följer UD:s råd över vilka resmål man ska undvika. Det handlar framför allt om att inte åka till länder med en känd smittspridning. Enstaka fall i länder påverkar inte.

Hur rustade är Region Östergötland?

– Så bra rustade som vi kan vara. Vi tränade 2009 i samband med fågelinfluensan och putsar på de planer som finns. Det finns planer för hur man ska agera, till exempel ställa in planerade icke akuta operationer under ordnade former.

Hur ska man tänka som privatperson?

– Man ska tänka som alltid. Skydda sig om man hostar och undvika personer som hostar. Sedan är det viktigt att tvätta händerna och använda handsprit om man har det hemma.

Är folks oro befogad?

– Det är svårt att säga något om folks oro, den är som den är. I viss mån är den befogad med tanke på att det här är något nytt och okänt. Samtidigt har vi bra koll på vad som kommer att hända och man behöver inte vara så orolig.

– Det kommer komma lite fall och det kommer vi att kunna ta hand om. De som blir sjuka kommer dessutom få lindrigare varianter. 80 procent får en lindrigare variant av sjukdomen, säger Magnus Roberg, hygienöverläkare och biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland.