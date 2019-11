Cykelbatteri började brinna: ”Kan bli väldigt varmt”

Under fredagseftermiddagen utbröt rökutveckling i en källare på Sjögatan i Motala. Det efter att ett batteri på en cykel börjat brinna.

Enligt räddningstjänsten är det inte helt ovanligt att cykelbatterier orsakar utryckningar.

– Tillbud förekommer med jämna mellanrum. Det kan bli väldigt varmt under tiden det laddar. Man bör därför vara väldigt försiktig under just laddningen och se till att kablar och sådant är helt. Det är känsligt, säger Stefan Hagdahl som är inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Götaland.