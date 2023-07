De lagrar värme i berggrunden i Linköping – ska användas i vinter

I ett berg, under en fårhage, i Vallastaden i Linköping ska värme sparas till vintern. En bit bort ligger avfallsförbränningen där sopor eldas och där produceras fjärrvärme. Men under sommaren går inte all värme åt.

– En del av den används till kranvatten och fjärrkyla men vi får också en del värme över och nu ska vi se om vi kan spara den till vintern, säger Henrik Lindsthål, forskning- och utvecklingsingenjör på Tekniska verken i Linköping.

I klippet ovan får vi följa med Henrik Lindsthål när han visar upp det avancerade rörsystemet.

Termiskt batteri

Överskottsvärmen värmer upp grundvattnet som cirkulerar i berget. På så sätt laddas berget med värme som förhoppningsvis ska kunna lagra den till vintern.

– Berget blir som ett termiskt batteri. Under de kommande månaderna kommer vi genomföra och utvärdera flera tester. Förhoppningen är att anläggningen kan användas för att värma upp delar av stadsdelen Vallastaden redan i vinter, säger Jan Bergland, vd på Energy Storage.