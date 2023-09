Domkyrkan renoveras – häng med upp i Linköpings skyhöga landmärke

Under torsdagen bjöds media in till att följa med upp i den 107 meter höga byggnaden, som just nu är helt täckt med byggställningar. Kyrktornet är byggd med en stomme i tegel från 1700-talet och på 1880-talet kläddes tornet i kalksten.

Domkyrkan är en av Nordens största kyrkor tillsammans med Uppsala domkyrka och Nidarosdomen i Trondheim i Norge.

SVT Nyheter Öst:s, något höjdrädda, team gav sig under torsdagseftermiddagen upp i den anrika byggnaden som bjöd på en ståtlig vy över hela Linköping.

Häng med upp i kyrkan i klippet och få reda på mer om renoveringen av landmärket.