En död efter bilolycka i Valdemarsvik

Larmet om en trafikolycka på en mindre väg strax utanför Valdemarsvik kom in tio i fyra under tisdagen. Enligt larmet hade bilen kört in i ett träd och de båda passagerarna hade klämts fast i bilen.

En dryg halvtimme senare fördes de båda till sjukhus med allvarliga skador och senare på kvällen avled mannen.

Region Östergötland uppger att kvinnan är allvarligt skadad och att tillståndet för henne är kritiskt. Hon har lagts in på intensivvårdsavdelningen.

Polisen har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada.

Anhöriga har underrättats.