”En liten magisk drömvärld – färgstark rymdresa visas på Kulturnatten

Kevin Gullberg, producent och Simon Öster, regissör, från Kojan film som berättar om filmen Lost in the Sky i videon. Foto: Carl Larsson/SVT

Under Kulturnatten i Norrköping finns det chans att se en sjufaldigt prisbelönt science-fiction film. Lost in the Sky av Kojan film i Norrköping handlar om en robot på äventyr i en främmande galax.