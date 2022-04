Enorm solcellspark planeras på Vikbolandet

Sunna Group AB är företaget som ligger bakom satsningen och de har under senaste året planerat fem stora parker i mellansverige där projektet i Vikbolandet är det största. Anledningen att de valde just den ytan är att markägarna sedan tidigare haft problem med översvämningar vilket gör marken sur och energifattig för jordbruk.



Nu ansöker företaget om tillstånd hos Länsstyrelsen, vilket gör att storleken kan förändras beroende på vad som finns på den tänkta marken.

När parken är fullt utbyggd är tanken att den ska generera 95 000 MegaWatt-timmar per år, det är tillräckligt för att försörja tusentals villors elförbrukning.

– Det är svårt att säga hur många villor exakt då det kan skilja mycket i vad ett hus drar, säger Marcus Qviberg.



Östergötland har sedan tidigare en av Sveriges största solcellsparker. I Linköping finns en park som ligger bredvid Gärstadverket och består av 30 000 solpaneler. Men det blir ganska blygsamt jämfört med det som är planerat i Vikbolandet, då tanken är att den ska bestå av 150 000 solpaneler.



