Fågelinfluensan har ”översomrat”

Normalt brukar fågelinfluensan inte förekomma under sommaren eftersom viruset som orsakar sjukdomen inte tycker om ultraviolett ljus och högre temperaturer. I år har det dock varit annorlunda. Viruset har, inte övervintrat, men ”översomrat”.

– Det är extra viktigt att skyddet införs i år på grund av det, säger Pernilla Stridh, länsveterinär i Östergötland.

Ett fall av fågelinfluensa har påträffats i Östergötland under hösten och det rörde en vild fågel, en kanadagås.

Troligen kvar till våren

Pernilla Stridh räknar med att skyddsnivå två, precis om förra året, kommer att bestå fram till våren. Till skillnad mot förra vintersäsongen så kommer inte hela Sverige omfattas av skyddsnivå två. Den nivån kommer, som det ser ut nu, att gälla följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland.

Skyddsnivå två innebär att fåglar ska hållas inomhus. Om detta inte går så finns undantag för ankor, gäss och strutsfåglar. De fåglarna tillåts vara utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under tak.

Ovanligt under sommaren

Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, har gjort genetiska analyser av de virus som verkar vara i omlopp just nu. Ett liknar ett virus som fanns i Ryssland under sommaren och det andra är en variant som verkar ha fortsatt leva i Sverige under sommaren.

Att hitta fågelinfluensa hos vilda fåglar även under sommaren tillhör inte vanligheterna. Huruvida detta är en enskild händelse eller början på ett nytt normalläge är för tidigt att säga, enligt Caroline Bössfall, smittskyddshandläggare på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet.