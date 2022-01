Flera Gotlandsfärjor ställs in

Den som är bokad på färjan från Nynäshamn till Visby ikväll med ordinarie avgångstid 20:10 får planera om dagen. För att undvika allt för dåligt väder är avgången tidigarelagd till 18:00.

Flera avgångar under söndagen är helt enkelt inställda på linjen till Nynäshamn. Det handlar om avgångarna 07:30, 10:00 och 16:00 från Visby och avgångarna 11:45 och 20:10 från Nynäshamn.

Linjen mellan Visby och Oskarhamn ställer också in avgångar. Där rör det sig om söndagens turer 16:20 från Visby och 20:10 från Oskarshamn.

Orsaken är det oväder med stormbyar som väntas komma in under lördagskvällen. Under söndagskvällen väntas vädret bli lugnare igen.