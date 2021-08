Flera färjor försenade på grund av hårt väder på Gotland

Under lördagen utfärdade SMHI en klass 1-varning för kuling över mellersta Östersjön. De hårda vindarna under söndagen gjorde att Destination Gotlands tur och retur-resa mellan Visby och Nynäshamn ställdes in. Som konsekvens blev ett flertal andra färjor försenade.

– Allt annat går, men med förseningar, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

Även tekniska problem med ett fartyg orsakade en försening under dagen.

Vinden avtar

Enligt SMHI väntar man sig att vindarna kommer avta under söndagskvällen och enligt Marcus Risberg finns det inga planer på att fler färjor ställs in, varken i dag eller under morgondagen.

– Vi ser inte att vi ska behöva ställa in något.