Fortsatt algblomning i Östersjön

Veckorapporten berättar att det finns mindre ansamlingar av cyanobakterier nordväst om Gotland. Algblomning har också rapporterats från östra sidan av Gotland vid Katthammarsvik. Det finns dessutom en utbredd risk för ytansamlingar i områden som ännu inte är drabbade.

I södra delen av det som kallas egentliga Östersjön (från södra delen av Ålands hav till de danska sunden) är det större problem. Från Bornholm upp till södra Öland stora områden med algblomning.

Under vår och höst är algblomning en naturlig process, men under sommaren kan blomningen bli kraftig. När vattnet är grumligt av algblomning bör man undvika att bada just där.