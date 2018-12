Friskola raggar elever mitt i terminen

I brevet erbjuds elever in att komma på en testvecka på vad de kallar ”stadens tryggaste och lugnaste skola”.

– Jag kan tycka det är märkligt att de mitt i en termin går ut och vill öka sitt elevantal. Byte av skola sker ju under sommarperioden, säger Magnus Johansson, enhetschef på Berzeliusskolan i Linköping.

”Vi ser att det på Berzelius finns ett antal elever som är öppna för att byta skola”, står det i brevet. Och grundskolechefen för Jensen education, Mats Rosén, tycker det finns en anledning till att försöka värva elever under terminens gång.

– Vi fick ett sent bygglov för vår nya skola. Och eftersom vi var så sent ute har vi inte kunnat fylla klasserna som vi ville. Av den anledningen skickar vi ut ett brev – även under terminen, säger Mats Rosén.

