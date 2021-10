Fusket med högskoleprov prövas av hovrätten

Mitt under pågående högskoleprov våren 2018 slog polisen till mot den misstänkta fuskligan. Då hade man under några intensiva veckor utrett och spanat på de misstänkta, efter att man fått in en anmälan om att det pågick ett omfattande och organiserat fusk med proven.

De tre utpekade huvudpersonerna bakom fusket, 23, 25 respektive 27 år gamla dömdes i Norrköpings tingsrätt till mellan två och tre och ett halvt års fängelse. Tillsammans ska de ha drivit firman HP-hjälpen som sålde fuskpaket till provdeltagare.

Fler domar föll

Männen dömdes för medhjälp till osann försäkran, grovt brott, och även för bland annat bokföringsbrott och skattebrott, då de inte bokfört och redovisat inkomsterna från verksamheterna. Två av männen dömdes också för penningtvättsbrott. En 32-årig kvinna dömdes även i målet för penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.

Ytterligare en person, en 57-årig man, dömdes för att ha hjälpt till i verksamheten och fick villkorlig dom. Därtill fick 23 provskrivare som utnyttjat fusktjänsterna villkorlig dom och böter för grov osann försäkran.

De tre huvudmännen har samtliga överklagat sina tingsrättsdomar. Även åklagaren har överklagat och vill se längre fängelsestraff för männen.

Förhandlingen, som inleds i Göta hovrätt på måndagen, väntas pågå till och med den 28 oktober.