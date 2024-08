Giftinformationscentralen: Ovanligt många drabbas av svampförgiftning

– Under de senaste 10-20 åren har risken för att bli allvarligt förgiftad ökat, framför allt hos personer med utländsk bakgrund, säger Peter Hultén, apotekare vid Giftinformationscentralen.

Tre allvarliga svampförgiftningar

Antalet allvarliga svampförgiftningar har ökat på kort tid, enligt Giftinformationscentralen. Vit flugsvamp, som ofta förväxlas med ätbara svampar, är särskilt farlig.

– Redan nu har vi tre potentiellt allvarliga förgiftningar med just vit flugsvamp, säger Peter Hultén.

Under juli har Giftinformationscentralen fått in många frågor om svampförgiftningar, något som Peter Hultén tror kommer att fortsätta öka under augusti och framåt.

Fram till juli i år har man fått in 372 förfrågningar, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året då de fick in 301 samtal.