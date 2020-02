Även avgången 11.25 från Nynäshamn till Visby är inställd, uppger Destination Gotland på sin sajt. M/S Visborg råkade igår ut för hårt väder under överfarten till Gotland. Turerna på linjen ställdes då in under resten av dygnet.

Bolaget genomför tekniska undersökningar och meddelar att de kommer med mer information under dagen. Berörda resenärer kommer kontaktas via SMS för ombokning av resor.

SVT Nyheter Öst söker Destination Gotland för en kommentar.