Håkans fynd avfärdades som skräp – var medeltida silverskatt

Silvernålen från Bunge på Gotland är bara ett av många fynd som lösts in det senaste året. Under det senaste året har Riksantikvarieämbetet, RAÄ, betat av en lång kö av fornfynd.

Under en period var det bara en person som gjorde bedömningar om huruvida ett fynd var nog värdefullt och intressant för att lösas in. Till slut blev det en ordentlig kö av ärenden. Nu har istället tre personer arbetat med utredningarna.

Den som hittar något historiskt ska lämna in det till länsstyrelsen i det län där fyndet gjorts. Sedan vänder sig Länsstyrelsen till RAÄ för att få veta hur fyndet ska tas om hand. Ett normalår skickar länsstyrelserna i Sverige in mellan 20 och 30 fynd. Av dessa löses ungefär hälften in efter utredning hos RAÄ.

Flera får ersättning

I år har alltså fyndet från Bunge lösts in, liksom ett mynt från 1537 som hittats i Visby. Gotland hade egen myntning innan fastlandet hade det, och 1537 var det sista året då mynten präglades på ön. Upphittaren av myntet får 300 kronor av staten.

Vid Ågelsjön utanför Norrköping hittades en holkyxa som också löses in. I detta fall får upphittaren 1 300 kronor i inlösen.

För att ett föremål ska komma ifråga för inlösen måste det vara från 1850 eller tidigare. Ersättningen baseras dels på metallvärdet, dels på det kulturhistoriska värdet. Tanken är att ersättningen ska motsvara marknadsvärdet eller mer för att värdefulla föremål ska stanna i Sverige och kunna visas upp för allmänheten.