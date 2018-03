Halvtid för vapenamnestin

Sedan den 1 februari har den som velat kunnat lämna in skjutvapen och ammunition, trots att personen inte har tillstånd för dem, utan att straffas för innehavet. Under perioden har det runtom i landet lämnats in sammanlagt 5206 vapen. I polisregion Öst, där Östergötland ingår, har 261 vapen hittills lämnats in. Gotland ingår i region Stockholm, där har 685 vapen lämnats in hittills.

Flest av de vapen som kommit in är olika typer av gevär och så kallade enhandsvapen som pistoler och revolvrar. Polisen har dock även fått in lite ovanligare vapen i form av fem pennpistoler och elva harpunvapen.

Vapenamnestin pågår till och med sista april.