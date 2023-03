Helikopterflottiljen i Linköping blir Flygvapnets nav under militärövningen Aurora 23

Helikopterflottiljen i Linköping och Malmens flygplats kommer att ha en central roll vad det gäller flygverksamheten.

– Vår huvudsakliga uppgift blir att upprätta, drifthålla och leda flygbaser i Östergötland. Vi kommer vara det huvudsakliga basförbandet inom Flygvapnet under Aurora 23, säger Erik Öhrn, ställföreträdande chef på Helikopterflottiljen i Linköping och övningsledare på förbandet.

Hundratals flygningar

Länsstyrelsen Östergötlands miljöprövningsdelegation har fattat beslut om ett tillfälligt miljötillstånd som gör det möjligt att flyga mer på Malmen än vanligt under övningen, men ändå inte så mycket som Försvarsmakten ville.

Istället för 320 ansökta flygrörelser för stridsflygplan under hela övningsperioden – det vill säga start och landning – får man tillstånd för 220 under en kortare period med begränsning under nattetid.

Krigsförbandsövningen Aurora 23 kommer att pågå mellan den 17 april och 11 maj.

I klippet berättar Erik Öhrn hur de vill att allmänheten ska agera under övningen.