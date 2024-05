I sommar kan elbilen snabbladdas också i Söderköping

– Jag tänker att kunden kommer hit, går in och handlar och laddar upp bilen under tiden och sedan kommer ut till en hyfsat fulladdad bil, säger handlaren Per Arén.

– Det här är mobila lösningar som vi testar på olika ställen. Den stora fördelen är att den är snabb att installera, säger Anders Skarin, affärsutvecklare hos Vattenfall.

Den mobila snabbladdaren levereras med lastbil och består av ett stort batteri som ansluts till elnätet via ett 63A-eluttag. Laddningshastigheten är max 240 kW och fyra bilar kan laddas samtidigt, men den samtidiga laddningshastigheten blir då 300 kW som fördelas dynamiskt på de fyra uttagen.

Snabbladdaren kommer vara på plats till och med augusti.

