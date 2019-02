Inga Lindström-sajt ska locka tyska turister till Sverige

Inga Lindström är en tv-serie med fristående filmer och har spelats in delar av Östergötland och Sörmland sen starten 2003.

Serien som sänds i Tyskland visar upp en romantisk bild av Sverige och har cirka 5-10 miljoner tittare per avsnitt.

Nu satsar turistorganisationerna i Linköping, Söderköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Södertälje på ett nytt samarbete med en gemensam sajt om tv-serien.

– Vi ville göra något tillsammans eftersom det finns många tyskar som inspireras av den populära tv-serien. Den nya sajten riktar sig emot potentiella besökare där du kan få många tips för en resa i Inga Lindströms spår, säger Therése Eklöf, turism- och besöksnäringsstrateg i Söderköping.

Stort intresse för att resa hit

Med den nya sajten hoppas man nu få ännu fler tyska turister att hitta hit.

– Idag beräknas det ungefär 70 000 gästnätter per år av tyska turister som besöker området, så det finns ett stort intresse att resa hit, säger Therése Eklöf.

Den 76:e filmen som under förra sommaren spelades in i Norrköping handlar om en ung kvinna – spelad av Paula Schramm – som tar hand om sin far som är blind. En dag får hon ett brev där hon får veta att hon egentligen har en annan mamma och pappa.

Hör i klippet ovan när skådespelerskan Paula Schramm försöker förklara Inga Lindström-filmernas popularitet.