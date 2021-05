Knarkliga på Gotland åtalas – hade butik i krypterad app

Det var i mitten av januari 2020 som ligan greps. Polisen slog då till på tre olika adresser i Visby och kunde beslagta en stor mängd narkotika av olika slag, samt mer än 150 000 kronor i kontanter.

Konservattrapp hittad bland hushållsvarorna vid polisens husrannsakan. Innehöll 34 200 kronor. Foto: Polisens förundersökning

Ligan misstänks bland annat ha legat bakom en välsorterad knarkbutik under användarnamnet ”ghettoapotek420” i den krypterade appen Wickr Me. Förutom de fysiska beslagen så har polisen också kunnat säkra ligans konversationer om affärerna via bland annat Snapchat och sms i deras mobiltelefoner.

De åtalade förnekar i huvudsak all brottslighet de misstänks för.