Klass två varning för mycket kraftig åska

– Vi har en risk för kraftiga skurar och just nu ligger ett ganska tätt stråk som har rört sig förbi Vättern och in över vårt län. Det är ett band med regn och åskskurar som kommer att röra sig österut de närmsta timmarna. Under kvällen kommer det kunna ligga en del skurar i de ostligaste delarna av länet, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog vid SMHI.

”Väldigt stor aktivitet gällande blixtar i Östergötland”

Det har varit väldigt stor aktivitet gällande blixtrar i Östergötland. Strax efter att Svt pratat med meterologen utökar SMHI varningen till en klass 2 varning för mycket kraftig åska.

– Det är omfattande och riktigt kraftig åska som kan ge mycket stora störningar i elnätet, säger Alexandra Ohlsson.

Vid 13-tiden på söndagen vräkte regnet ner i bland annat Linköping, enligt en tittare ska det åska, blixtra och regna ordentligt.

– Det är fullkomligt kaos, det vräker ner säger tittaren till SVT Nyheter Öst.

Räddningstjänsten Östra Götaland har strax före klockan 14 ännu inte åkt ut på några väderrelaterade utryckningar.

– Det blåser och åskar om vartannat, men än så länge har vi inte ryckt ut på något väderrelaterat, uppger räddningstjänsten.