Kvinnliga soldater underkänner Försvarsmaktens trosor: “Man får stora köttsår”

Ända sedan kvinnor började få möjlighet att ta plats i Försvarsmakten har underklädernas oduglighet varit ett återkommande problem som fått hård kritik.

Trots det så har inget hänt. Istället så har kvinnorna fått hitta egna lösningar.

Julia Lindberg har varit anställd i Försvarsmakten i tolv år och gjort tre vändor med utlandstjänstgöring i Mali.

– Jag använder kalsongerna istället för trosorna, för jag tycker att de fungerar bättre. Jag har aldrig använt Försvarsmaktens behåar.

Nytt uniformssystem 2024

I februari i år tecknade Försvarets Materielverk ett avtal om att köpa in ett nytt stridsuniformsystem ihop med Finland, Danmark och Norge.

Under 2020 fick 400 soldater från de fyra nordiska länderna testa uniformen till vardags och under övningar i olika miljöer. Sedan utvärderades projektet som gick under namnet Nordic Combat Uniform.

Hos Försvarsmakten kommer systemet ha benämningen Markstridsuniform 24 (MSU/24). Planen är att den ska börja delas ut bland förbanden i slutet av 2024. Hjälmar, handskar, kängor och personlig skyddsutrustning ingår inte.

Underkläder i merinoull

De nya underkläderna är tillverkade i merinoull. Därför behöver de inte tvättas lika ofta och kommer var svala när det är varmt och varma när det är kallt.

Materialvalet är bra, tycker specialistofficer Lindberg, men om det brister i utbudet av storlekar så kommer det vara fortsatta problem för kvinnorna.

– Det ser lovande ut. Men vi är så olika, man kan vara bred och smal runt om. Man kan vara stor och liten över bysten.

