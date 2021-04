Linköping dubblerade sin effekt • Norrköping sämst per invånare

Linköping dubblerade sin installerade effekt mellan 2019 och 2020 till 33 000 kW och är därmed landets tvåa, när det gäller installerad effekt, efter Göteborg. Det mycket tack vare Tekniska Verkens stora solelspark, som invigdes i höstas. Det visar statistik som Region Östergötland sammanställt.

– Om utvecklingen forsätter så är det inte alls omöjligt att solenergin i Östergötland står för 5-10 procent av länets elanvändningen före år 2030, säger Daniel Kvist utvecklingsledare på Energikontoret Region Östergötland i ett pressmeddelande. Han menar att det behövs mer regional samordning kring större solcellsparker för att ytterligare skynda på utvecklingen.

Ydre toppar

Ser man till mängden solceller per invånare är inte Linköping bäst i länet, utan Ydre med 337 Watt per person. Norrköping ligger sist med 122 W per invånare. Se hur alla kommunerna klara sig nedan.