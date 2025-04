Linköpings universitet bygger för ny superdator och AI-fabrik

Så sent som i höstas blev universitetets AI-superdator Berzelius, som varit igång sedan 2021, rejält uppgraderad. För 125 miljoner kronor blev kapaciteten fördubblad. Därefter startade bygget av lokalerna där den nya superdatorn Arrhenius ska placeras.

– Vi gör enorma investeringar i datorer just nu. Hundratals miljoner kronor, säger Erik Lindahl, professor på Linköpings universitet och föreståndare för National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden (NAISS).

Parallellt med detta pågår också planeringen för att komma igång med det europeiska samarbetet där man blir värd för en av sju så kallade AI-fabriker. Den svenska AI-fabriken går under namnet Mimer och beräknas vara igång under nästa år.

Se och hör mer i videoklippen här i artikeln.