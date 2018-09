Efter sommarens bränder – fler vill bli deltidsbrandman

– Vi har en intresseanmälan på vår hemsida och där har det tickat in ansökningar varje dag i stort sett och det är lite ovanligt, säger Marie Bäck Jägerström som är chef för deltidsstationerna i Östergötland.

Svårt att rekrytera under flera år

Räddningstjänsten i Östra Götaland, RTÖG, bevakar Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. I området finns tolv deltidsstationer och under flera år har det varit svårt att rekrytera, trots att behovet varit stort. Men sommarens torka har gett ett genombrott.

– Jag tror att det har stor betydelse för många har lagt till en kommentar eller till och med lagt till ett mejl i ansökan där de skriver att de sett hur brandmännen jobbar i sommar och att de också skulle vilja hjälpa till, säger Marie Bäck Jägerström.

Marie Bäck Jägerström är chef för deltidsstationerna i Östergötland Foto: SVT

Blandning av sökande

Totalt har ett 50-tal ansökningar kommit in under sommaren och det är en stor blandning på dem som söker. Det är gamla, unga, män, kvinnor och personer med svenskt eller utländskt ursprung. På en del orter har det kommit in betydligt fler ansökningar än det finns deltidstjänster.

Men deltidspersonalen på mindre orter betyder mycket för räddningstjänsten.

– Det är de som har lokalkännedomen, de är vår trygghet ute i skog och mark och på de mindre orterna.