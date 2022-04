Mest lodjurshannar fällda under årets licensjakt

Jakt under särskild jakttid, kan efter tillstånd, dvs. mot licens, få bedrivas efter vissa viltarter. Några av dessa är annars fredade. Tillståndsgivande myndigheter är Naturvårdsverket och, i fråga om älg och kronhjort, länsstyrelsen. I motsats till vad som gäller under den allmänna jakttiden, om sådan finns för arten i fråga, är avskjutningen under licensjakten maximerad. Den grundläggande principen för licensjakten är att avskjutningen och därmed också den aktuella viltstammens utveckling ska anpassas efter tillgången och med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Den vanligaste licensjakten är den som bedrivs efter älg.

Källa: Nationalencyklopedin