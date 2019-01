Näst flest influensafall på Gotland

Under vecka 1 rapporterades 766 fall av influensa i landet och precis som tidigare säsonger planade förekomsten av influensa ut under julledigheten. Under kommande veckor förväntas fler fall och en topp kommer troligen nås i februari, skriver myndigheten i rapporten.

Statistiken visar 55,81 fall per 100 000 invånare på Gotland under säongen. Det är bara Västerbotten som har fler fall, där är motsvarande siffra 63,34.

Antalet fall av influensa brukar vara som flest under februari-mars, enligt Folkhälsomyndigheten. Foto: isabell Höjman/TT

Ordinarie vårdplatser är fullbelagda

På Visby lasarett är vårdplatsläget just nu ansträngt, och som delvis beror på att många sökt vård för influensa.

– Det har börjat komma influensa och det ligger några patienter med influensa inlagda. Vi har också personal som drabbats och har fått sjukluckor på grund av det, säger Veronica Snoder, som är medicinskt ansvarig på lasarettet

Från sjukvården uppmanar man influensasmittade att inte söka vård om det inte är alldeles nödvändigt.

– Det kan vara så att man blir väldigt sjuk i influensa. Särskilt om man har någon grundsjukdom, eller är gammal och skör. Då kan man bli så pass påverkad att man behöver vår hjälp och då ska man förstås söka sig till lasarettet. Men annars brukar man klara av det bra hemmavid, säger Veronica Snoder.