– Det är bra att Norrköpings kommun kan erbjuda det här. Många krogar har haft det tufft under pandemin och förlängda tillstånd gör det enklare för dem att kunna arbeta med att förhindra smittspridning även under vinterhalvåret. Samtidigt är det ett bra sätt att stötta näringen, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Tillståndet över vinterhalvåret gäller från 1 november till den 31 mars och ett nytt tillstånd behöver sökas för varje år.