Ny musikfestival riggar inför premiären

Under lördagen 31 augusti så återuppstår musikfestivalen ”Festival of the Midnight Sun” från 1970.

Vi besökte festivalområdet under fredagen då byggandet av scener och riggning av ljud och ljus pågick inför lördagens konserter.

Festival of the Midnight Sun marknadsfördes som ett svenskt Woodstock men blev ett jättefiasko. Arrangörerna hade räknat med att sälja närmare 300 000 biljetter – men endast 3 000 besökare kom till Mantorp. Nu gör några tappra eldsjälar ett nytt försök – fast i betydligt mindre skala. – Vi kommer köra festivalen bara under en enda dag men vi har lyckats trycka in 16 band under den kvällen, säger arrangören Björn Rallare. Under fredagen pågick byggandet av scener och riggning av ljud och ljus. Foto: SVT Festivalområdet runt Sjögestad motell mellan Mjölby och Linköping rymmer 3 000 besökare – samma antal som dök upp på förlagan. Och och man är hoppfull inför premiären. – Vi är nöjda med antalet sålda förköpsbiljetter så jag tror att vi kommer sälja slut, säger Björn Rallare. Festivalområdet innehåller tre olika scener med 16 band som spelar under dagen. Foto: SVT Kan det bli en återkommande musikfestival? – Nästa år är det 50 års jubileum sedan festivalen hölls i Mantorp – så det kan man väl inte missa, säger han med ett leende. Se mer i klippet ovan. Arrangör Björn Rallare hoppas på att det kan bli en festival även nästa år. Foto: SVT

