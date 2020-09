Ny skolorganisation på Gotland – flera skolor föreslås läggas ned

Förslaget i sin nuvarande form har inte gått som formell handling till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ännu, men är resultatet av den översyn av förskolan och grundskolan som påbörjades under hösten 2019 på uppdrag av regionfullmäktige.

– Knäckfrågan för oss har varit hur vi ska kunna få behöriga lärare till varje klassrum, förskola och fritidshem framöver. Alla våra barn och elever, oberoende av var de bor och deras sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning av god och likvärdig kvalitet. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för kvalitet i undervisningen och för att eleverna ska uppnå kunskapsresultaten. Lärarbristen är stor och den kommer att öka ytterligare. Vi behöver rekrytera ungefär 700 lärare inom förskolan och grundskolan på Gotland fram till år 2033, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör vid Region Gotland i ett pressmeddelande.

Kostnadsminskningar på 15 miljoner

Om förslaget skulle bli verklighet räknar man med kostnadsminskningar på runt 15 miljoner kronor per år. Men samtidigt krävs investeringar på cirka 25 miljoner kronor för at genomgöra lokalanpassningar. Enligt Region Gotland skulle den nuvarande organisationen ge en ökad kostnad på cirka fem miljoner kronor per år och cirka 75 miljoner kronor i investeringar.