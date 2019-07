Ny studie om spridningen av dumpat krigsmateriel söder om Gotland

Arbetet är ett led i Havs- och vattenmyndighetens, HaV, arbete för en bättre havsmiljö.

– Det är ett arbete som inte gjorts på gotlandsdjupen tidigare och vi använder oss av en ny teknik. Det har tagits prover på havsbotten innan men de säger inte så mycket om hur, eller om, de kemiska stridsmedlen tar sig därifrån. Vi vill se hur de levande varelser som bor där påverkas, säger Frida Åberg, utredare Hav- och vattenmyndigheten.

50 000 ton dumpades

Uppskattningsvis dumpades totalt 50 000 ton krigsmateriel som innehöll kemiska stridsmedel i Östersjön efter andra världskriget.

De djur som fiskas upp kommer senare skickas till Finland för analys hos VERIFIN, Finnish institute for verification of the chemical weapons convention.

– För oss som jobbar är det väldigt spännande eftersom vi vet så lite om det här området. Idag vet vi inte hur mycket av dessa stridsmedel som hamnar i djuren, om de kan bryta ner det eller om det blir kvar i kroppen, säger Frida Åberg

Förhindra spridning

– Visar det sig att det finns en större mängd i djuren så behöver vi hitta ett sätt att få det att stanna på en plats och inte sprida sig vidare ut i havet.

Samma typ av arbete kommer även genomföras utanför Måseskär på västkusten där totalt 28 vrak från andra världskriget, fyllda med vapen och ammunition, dumpades efter krigets slut.