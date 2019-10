Under fredagsmorgonen har polisen fått in tre anmälningar om inbrott i bilar i Finspång. I samtliga fall har gärningspersonerna slagit sönder fönsterrutor för att kunna ta sig in i bilarna, skriver polisen på sin sajt.

Teknisk utrustning som ratt och instrumentbräda har stulits ur bilarna, som är av märkena BMW och Mercedes.

Även fälgar och yttre utrustning ska ha stulits vid ett av fallen.

I måndags rapporterade vi om liknande stölder i Linköping, Motala och Norrköping.