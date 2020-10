Det meddelar SMHI i sociala medier. Under tisdagen fick Malexander 16,3 mm regn under 15 minuter. Totalt under hela tisdagen uppmättes 51,2 mm regn. Vilket är ungefär en normal oktobernederbörd på ett dygn, uppger SMHI.

Tidigare rekord var 15,5 mm den förste oktober 1999 i Floda. Sedan 1995 har SMHI mätt korttidsnederbörd.