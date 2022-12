Kampen mot stillasittandet – här satsar skolorna på nytt samarbete

För två år sedan tillsatte den dåvarande regeringen ”Kommittén för främjandet av ökad fysisk aktivitet”. I en ny utredning konstaterar de att skolan har en särskild viktig betydelse i arbetet kring barn och rörelse. Skolan har nämligen en chans att nå alla barn – oavsett uppväxtvillkor.

– Vi skulle gärna se att skolan hade ett större uppdrag. Framförallt när det gäller vardagsrörelse, säger Kajsa Mickelsson, huvudsekreterare i kommittén för främjandet för ökad fysisk aktivitet.

Mjölby satsar med fritidsbanken

I Mjölby har skolorna startat ett nytt samarbete med Fritidsbanken som under läsåret åker runt och ger tips och inspiration kring rörelse. På Fritidsbanken finns gratis utrustning att låna till alla som vill – även under jullovet.



– Att det fattas saker hemma under jullovet ska inte vara ett hinder. Vi måste finnas där och vill öka möjligheterna så att barn oavsett ålder, livstil eller boende ska kunna haka på en aktivitet, säger Marie Ljung, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Mjölby kommun.

Häng med Clara, Oliver och Alexander på hinderbana i videon ovan.