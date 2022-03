Opinionsbildaren Johanna om hållbart mode: ”Handlar om mer än miljön”

– Lusten och det roliga med mode och textil kommer i grunden från nyfikenhet. Fokuserar man på konsumtion och köper säsongens outfit från närmsta skyltdocka så tappar man bort den kreativa delen, säger Johanna Leymann.

Inköpen måste minska

Mode och konsumtion är två ord som många förknippar med varandra. Enligt rapporten The future of urban consumption in a 1.5° world måste människors inställning till konsumtion förändras. Helst ska vi dra ner våra klädinköp till max tre per år om klimatutsläppen ska minska.

Johanna Leymann menar att man kan vara mer extrem än så och att antalet inköp inte är det enda problemet.

– Det bästa är om man inte köper kläder alls. Problemet är att vi tillverkar och köper för mycket kläder och att vi använder dem för kort tid.

Arbetsvillkoren glöms bort

Man måste inte köpa nya kläder för att uppdatera garderoben. Det går till exempel att hyra kläder, låna av kompisar och gå på klädbytarevenemang. Måste man köpa något så gör det second-hand, det behöver inte innebära tråkiga och fula kläder, säger hon.

Hållbart mode handlar inte bara om klädindustrins stora miljöpåverkan, det handlar även om arbetsvillkor för de människor som tillverkar våra kläder. Något som hon tycker glöms bort i debatten.

– De som syr våra kläder har ofta en lön man inte kan leva på. Det var där mitt engagemang började för 15 år sedan, jag älskar kläder och mode men jag tycker inte det känns okej att njuta av något när man vet att någon annan lider på grund av det, säger Johanna Leyman.