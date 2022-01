Säkerhetsexpert: ”Osannolikt att Putin anfaller”

Tre ryska landstigningsfartyg seglade natten till onsdag in i Östersjön. Normalt sett är de baserade på den ryska Kolahalvön, men de senaste dygnen har de färdats längs den norska kusten och tagit sig in i Östersjön via de danska sunden.

Tomas Fries tror dock inte att de ska användas skarpt.

– Det är nog en del av Putins övergripande styrkedemonstration. Han försöker på alla sätt och vis få en förhandlingslösning nu med NATO, så Ryssland försöker skrämma oss i väst till eftergifter.

– Även om ryssarna nu har skickat in en grupp amfibiska landstigningsfartyg i Östersjön så talar vi sannolikt inte om en stor invasion, utan i så fall någon slag kuppartat anfall. Och om det är så, ja då gäller det att ha en mycket hög beredskap på utsatta områden som Gotland, Åland eller Bornholm, men jag tror att det är mycket osannolikt just nu.