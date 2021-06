På måndag börjar bygget av ny returpunkt

Att hitta en ny plats där Norrköpingsborna kan lämna större former av avfall har varit svårt. Slutdatum för den befintliga anläggningen har inte kunnat flyttas längre än en bit in i juli.

– Det som händer nu är att vi redan på måndag 28 juni kommer att börja etablera en returpunkt i centrala Norrköping, berättade Henrik Peterson, VD på Nodra, vid en pressträff idag.

Den nya platsen för återvinningscentralen ligger längs Fiskebyvägen och kommer att vara en tillfällig lösning under cirka två år. Planen är att den ska kunna tas i bruk under augusti. Det blir alltså ett glapp under sommaren då Norrköpingsbor får använda de andra fyra returpunkterna, men de ligger exempelvis i Åby och Östra Husby.

En hake med den nu aktuella platsen är att det finns fornlämningar där. Eftersom fornlämningarna är i ena änden av området och markarbeten börjar i den andra ändan så finns det faktiskt plats för både markförberedelser och arkeologiska undersökningar. Nu på måndag kommer både entreprenörer för markarbeten och arkeologer att börja sitt arbete.