Polisen efterlyser fler tips kring explosionen i Linköping

Varför söker ni med hundar nu?

– Det är för att säkra vissa spår. Dels söker vi alla spår av spärngämnen, men exakt vilka typer av spår vi har undersökt vill jag inte kommentera, säger John Skoog som leder utredningen av explosionen i Linköping till SVT.

Han säger att utredningsarbetet är inne i ett intensivt läge. Just nu analyserar man alla uppgifter som har kommit in från förhör och undersökningsfynd – och återvänder då till brottsplatsen för att kontrollera uppgifter som man har fått in.

– Det är en problematisk brottsplats, ett stort område för kriminalteknikerna att undersöka, säger John Skoog.

Vill ha fler tips om lådcykeln

Polisen gick tidigt ut och efterlyste uppgifter kring en lådcykel.

– Vi har fått in väldigt många tips kring den här cykeln som vi håller på och bearbetar.

Men polisen är fortfarande intresserade att få in fler tips.

– Nu har inflödet avstannat något och vi är väldigt intresserade av fler uppgifter, säger John Skoog.

”Inget bakslag”

Nyligen sänktes misstankegraden mot några av de misstänkta. De anses inte längre vara skäligt misstänkta.

– Jag ser inte det som ett bakslag för utredningen. Det är en del av utredningsarbetet. De här personerna är fortfarande intressanta för utredningen och vi arbetar fortfarande med de här personerna som en del i utredningen.

Inget slutdatum för avspärrning

Polisen har fortfarande inga besked till de hyresgäster som bor i det hus som är avspärrat med polisband.

– Ambitionen är att slutföra vårt arbete så fort det går, men vi har inget slutdatum, säger John Skoog.