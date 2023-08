Polisen utreder brand i Klintehamn på Gotland

– Brottsrubriceringen har inte ändrats och är densamma som igår. Och vad jag kan se så har vi ingen gripen i ärendet, säger Towe Hägg, polisens presstalesperson.

Polisen jobbar vidare med den tekniska undersökningen och att höra vittnen.

Kraftig rökutveckling

Det var strax före klockan 15 på måndagen som räddningstjänsten fick in in larmet om att det brann i en gammal skolbyggnad i Klintehamn. Rökutvecklingen var kraftig och boende i närområdet evakuerades under några timmar. Vid klockan 20 var branden släckt.

Polisens stora avspärrning runt den branddrabbade byggnaden hävdes klockan 12.30 på tisdagen.

