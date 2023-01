Konkurserna ökar dramatiskt – Region Östergötland: ”Trötta företagare ser ingen lösning”

– Det är en tudelad situation som vi ser. Redan under pandemin slogs benen undan på många företag inom till exempel besöksnäringen, handeln och i byggbranschen. De går in i den ekonomiska krisen just nu med ett väldigt tufft utgångsläge, säger Malin Thunborg, enhetschef för tillväxtenheten på Region Östergötland och fortsätter:

– Men det finns också företag i andra delar som har gått bra under pandemin. De har naturligtvis ett helt annat utgångsläge i den här lågkonjukturen.

”Trötta företagare ser ingen lösning”

Under andra halvan av 2022 ökade konkurserna i landet med 22 procent i jämförelse med samma period året innan. Det är den största ökningen av antalet konkurser på tio år, enligt kreditupplysningsföretaget UC.

–Vi kan se att vi har en stor ökning av konkurser i Östergötland under november och december 2022, och även i början av 2023. Det är oftast företag från branscher som har kämpat med tuffa utmaningar redan under pandemin, och med trötta företagare som inte längre ser någon lösning, säger Malin Thunborg.