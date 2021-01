Fördubbling av antalet borgerliga begravningar

Under coronaåret 2020 har reglerna flera gånger ändrats när det gäller hur många som får besöka en begravning. Länge var det också så att varje pastorat hade sina egna regler innan regeringen under hösten satte ner foten och bestämde att det får vara 20 personer plus personal på en begravning. Innan dess hade en del pastorat strängare regler.

Enligt Peter Trygg som är regionchef på Fonus Öst, Östergötlands största begravningsbyrå, har det inneburit att antalet kunder som valt borgerliga begravningar mer än fördubblats i regionen i år.

– Vi har ju kunder som blivit väldigt frustrerade över att kyrkan tillåtit så få besökare.

”Varje människas fria val”

Thomas Wärfman är kyrkoherde i Norrköping och tycker det är trist om allt färre väljer kyrkliga begravningar.

– Det är klart att jag ser ett värde i att man kommer till oss och har begravningar på ett traditionellt sätt, men det är ju varje människas fria val.

