Rekordmycket i skatteåterbäring – pandemin påverkade

Det är inte bara mycket pengar som ska delas ut i landet, folk är också snabbare med att lämna in deklarationen. I Östergötland så var rekordmånga 238 782 personer så pass snabba att deras skatteåterbäring kommer in redan under

Skatteverket säger att pandemin har snabbat på takten av digitalisering bland svenskarna. Istället för att trängas runt en brevlåda så blev det säkrare att skaffa en digital istället.

– Vi har under flera år jobbat väldigt medvetet med att det ska bli lättare att göra sin deklaration digitalt, säger Anna-Stina Månsson, lokal presstalesperson Skatteverket Östergötland.

Ökning bland äldre

Det är inte bara de yngre som har skaffat fler digitala brevlådor, även bland de över 65 år så har en stor ökning skett under pandemin.

– Det är glädjande att se lite äldre personer som har hittat fram till den här digitala lösningen, säger Anna-Stina Månsson.

Att deklarationen går allt mer från pappersform till digital har dock fört med sig att antalet bedrägerier har ökat.

– Det man ser väldigt mycket är att folk får bluffmail och SMS. Man ska framförallt passa sig med att gå in på länkar som är okända för en.

Den sista dagen att skicka in sin deklaration är den 2 maj.

Se vad östgötarna hade att säga om sin skatteåterbäring i klippet ovanför.