RFSL Gotland: ”Vi blir förföljda”

RFSL meddelade idag att de ställer in sin medverkan under årets Almedalsvecka. Något som också skett under tidigare år.

RFSL:s ordförande på Gotland anser att de får lägga för mycket kraft på att förhålla sig till det hat och de hot de utsätts av från nazistiska organisationer. – Under de senaste tio åren har de så kallade vitmakt-aktiviteterna i stort sett fördubblats, säger Eric Fugeläng som är ordförande för RFSL på Gotland. Nej till förfrågan Enligt Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, Region Gotland, finns det i nuläget däremot inga indikationer på att Nordiska motståndsrörelsen kommer att komma till årets Almedalsvecka. – Det har inte kommit in någon ansökan om markupplåtelse. Jag har pratat med polisen och det har inte heller kommit in någon ansökan om demonstration. Men jag vet att våra politiker som beslutar om markupplåtelse kommer att säga nej om det skulle komma in en sådan förfrågan, säger Mia Sthure. RFSL kommer fortfarande genomföra mångfaldsparaden, i år tillsammans med region Gotland. Hör Eric Fugeläng berätta mer ingående om varför RFSL ställer in i klippet ovan. Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, Region Gotland Foto: SVT Dela Dela

