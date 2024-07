Så är årets kräftfiske i Vättern: ”Små men många”

Sedan år 2020 gäller nya regler kring kräftfiske. Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare.

Det innebär att 2024 är följande datum och tider tillåtna att fiska:

23 augusti kl. 17:00 – 25 augusti kl. 17:00

30 augusti kl. 17:00 – 1 september kl. 17:00

6 september kl. 17:00 – 8 september kl. 17:00