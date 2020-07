400 dagar sedan bombdådet i Linköping – så jobbar polisen vidare

Vid klockan 09 på fredagsmorgonen den 7 juni 2019 detonerade en sprängladdning, som man tror innehöll cirka 25 kilo dynamit i ett cykelskydd på Ådalagatan i Linköping.

Explosionen ska enligt myndigheterna vara den kraftigaste som allmänheten i Sverige utsatts för på 20 år.

Gängen krigar om knarkhandel

I ett tidigt skede förekom uppgifter i media om att måltavlan för explosionen ska ha varit en person kopplad till No Surrender MC. Bombdådet skulle därmed kunna kopplas till en pågående konflikt mellan Bandidos-sfären och No Surrender MC. En konflikt där våldet sedan juni förra året trappats upp och där flera av No Surrender MC:s frontfigurer blivit mördade på öppen gata.

Anledningen till att gängen krigar är i grunden kontrollen över knarkhandeln och att Bandidos-sfären inte vill att det relativt nybildade No Surrender MC ska kunna etablera sig på den marknaden.

Enligt en färsk kartläggning av No Surrender MC, gjord av researchföretaget Acta Publica, har man i dagsläget sju medlemmar i Motala och tre i Norrköping. Flera av dessa har straffats för olika typer av vålds- och knarkrelaterad brottslighet.

”Snålt inflöde av tips”

– Egentligen har jag inte så mycket nytt att komma med när det gäller utredningen av Ådalagatan. Det har varit snålt inflöde med tips, tyvärr. Vi arbetar vidare med de spår som vi har gått ut med tidigare, telefontrafiken och ursprunget av lådcykeln, säger John Skoog, utredningsledare vid polisen.

Men polisen säger att deras hypotes är att dådet bottnar i en konflikt mellan två kriminella grupperingar.

– Vi har en uppfattning om att det här är en konflikt mellan två olika grupperingar och att motivet till brottet är att skada eller skrämma en person som bodde på Ådalagatan. Men det är svårt när man inte får uppgifter från en målsägande, då får vi titta väldigt brett på vad som skulle kunna vara motivet till händelsen, säger John Skoog.

John Skoog, utredningsledare. Foto: Privat.

En person var måltava

Polisen har varit i kontakt med personen man misstänker var måltavla för sprängningen.

– Han har lämnat uppgifter i förhör, men det kan nog vara så att det finns ytterligare uppgifter som han väljer att inte lämna. I den här miljön vill man inte gärna berätta att man blivit utsatt för brott. De ser det som ett tecken på svaghet, säger John Skoog.

Enligt honom ser man ingen klar koppling mellan sprängningen på Ådalagatan och de våldsbrott som drabbat Norrköping, bland annat dubbelmordet utanför en nattklubb, sprängningen i ett bostadshus i Hageby och mordet utanför en snabbmatsrestaurang.

– Det kan eventuellt finnas. Den här händelsen kan vara en del i konflikten mellan framför allt två olika grupperingar i Linköping och vi ser inga direkta kopplingar till de händelser som varit i Norrköping, men de kan också vara en del i den här konflikten, säger John Skoog.

I krig om narkotika – och kärlek

Enligt John Skoog är det inte självklart vad konflikten mellan individerna i de två kriminella grupperingarna bottnar i.

– Det är en mängd olika konflikter som de här individerna är inblandade i samtidigt. Det kan vara av privat karaktär, som kärleksrelationer eller svartsjuka eller tidigare oförrätter i deras relation, eftersom de ofta har känt varandra länge, säger han och fortsätter:

– Sen kan det även handla om en maktkamp mellan de här grupperingarna där narkotika spelar en viktig roll. De som styr och kontrollerar narkotikamarknaden är även de som har störst kapital att använda för att finansiera sin kriminella verksamhet och livsstil. Men med det sagt ser vi inga direkta kopplingar mellan de olika händelserna, säger han.

Tror du att vi kommer att få se en lösning på dådet?

– Jag tror och hoppas det. Men nu har vi hamnat i ett läge där vi gjort många åtgärder som inte lett till att vi kunnat åtala någon person. Men det finns andra saker vi kan försöka med i utredningen. Det här är ett så pass allvarligt brott att vi kan göra flera åtgärder som kanske inte leder direkt till åtal, men som kan föra oss närmre.