Saabs hemliga bergrum 75 år

Under bergets storhetstid jobbade cirka 1000 personer per skift i de verkstäder, förråd, matsalar och kontor som byggts 35 meter under marken för att Saab skulle kunna ha en säker och hemlig tillverkning av Sveriges stridsflygplan under det kalla kriget.

Den underjordiska fabriken skulle vara en hälsosam arbetsplats, med dåtidens mått mätt. Luftkonditioneringen var toppmodern och en rulltrappa med steg i trä installerades som då var Sveriges längsta.

Överlever in i framtiden

Det kalla kriget tog slut i och med järnridåns fall i början på 90-talet och vid millennieskiftet hade berget omvandlats till i huvudsak förrådsutrymmen.

Planer fanns på att tömma berget, plombera det och låta det bli vattenfyllt. Så blev det inte, förmodligen på grund av att kostnaderna för sanering skulle bli större än att fortsätta med drift och underhåll av bergrummet under överskådlig tid.

I dag används bergrummet enligt SVT:s källor fortfarande bland annat som förråd. Det alltmer spända säkerhetsläget i världen gör också att utrymmena mycket väl skulle kunna användas som en skyddad plats för Saabs data- och IT-funktioner.

Men det är något som Saab varken vill bekräfta eller dementera.

FRÅN ARKIVET • 2006 var SVT-programmet Mera Vetenskap nere i berget och gjorde ett reportage: