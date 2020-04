Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Sång och teater piggade upp på äldreboende i Linköping Foto: John Senewiratne/SVT

Sång och teater piggade upp på äldreboende i Linköping

I spåren av diverse olika former av karantäner som utförs just nu på grund av coronapandemin ökar också tristessen. På äldre- och seniorboendet Vardaga Gröna Gård i Linköping gjordes under måndagen ett försök att pigga upp den nya vardagen – genom musik och teater.

– Det är positivt när det händer saker så det här är jätteroligt, särskilt eftersom många är intresserade av kultur, säger Pia Castella, verksamhetschef på Vardaga Gröna Gård. Initiativet togs av verksamhetens aktivitetsansvarige Krzysztof Janusz-Bednarski som kontaktade Östgötamusiken som nappade direkt genom duon Martin Waerme, skådespelare, och Axel Tegnered, musiker. ”Självklart” – De hörde av sig till Östgötateatern och var ganska förtvivlade eftersom det är besöksförbud och alla aktiviteter bokas av. De frågade om vi kunde göra något här på innergården. I och med att Axel och jag redan har ett program sedan tidigare tyckte vi det var självklart, säger Martin Waerme. De båda underhållarna bjöd på en knapp timme lång föreställning i vårsolen vid namn Tidens tecken, som bygger på vissångaren och textförfattaren Kjell Höglunds musik. Föreställningen har tidigare spelats som soppteater och after work-företällning i Linköping och Norrköping. – Vi älskar den här föreställningen och att få framföra det för en publik som kanske inte har möjlighet att komma och titta på oss annars, säger Axel Tegnered. Se och hör mer från underhållningsduon i klippet ovan. Dela Dela

